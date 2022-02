Luciano Canova e l’educazione finanziaria su Tik Tok: “Un modo nuovo per arrivare alle persone” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una sera ero sul divano e pigramente swappavo i video su Tik Tok per rilassarmi dopo una giornata intensa. Ho trovato così Luciano Canova, diventato ormai famoso per i suoi video in cui divulga in un minuto pillole di educazione finanziaria, quasi sempre accompagnato dai mattoncini Lego per fissare meglio i concetti. Mi ha subito colpito per la sua capacità di semplificare argomenti complessi come quelli dell’educazione finanziaria, di cui se ne parla sempre troppo poco, in un contesto in cui non ti aspetti di trovare contenuti del genere: Tik Tok. Ho deciso così di contattarlo e di chiedergli: ma cosa fa nella vita Luciano Canova? “Sono un’economista e insegno economia in un master post-universitario presso la “Scuola Enrico Mattei”, oltre ad aver collezionato ... Leggi su fmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una sera ero sul divano e pigramente swappavo i video su Tik Tok per rilassarmi dopo una giornata intensa. Ho trovato così, diventato ormai famoso per i suoi video in cui divulga in un minuto pillole di educazione, quasi sempre accompagnato dai mattoncini Lego per fissare meglio i concetti. Mi ha subito colpito per la sua capacità di semplificare argomenti complessi come quelli del, di cui se ne parla sempre troppo poco, in un contesto in cui non ti aspetti di trovare contenuti del genere: Tik Tok. Ho deciso così di contattarlo e di chiedergli: ma cosa fa nella vita? “Sono un’economista e insegno economia in un master post-universitario presso la “Scuola Enrico Mattei”, oltre ad aver collezionato ...

