Lucia Annunziata e Di Bella nella bufera dopo il fuorionda | ‘Ucraini badanti | cameriere e amanti”

(Di venerdì 25 febbraio 2022)lo scrivolone della giornalista del tg 3 e del suo collega sul popolo ucraino Tremenda gaffe al Tg 3, in onda alle 16 del 24 febbraio 2022,lo scoppi della guerra tra Russia e Ucraina. A condurre il giornalista Mario Franco, con ospiti in studioe Antonio Di. Nel corso del collegamento del tg 3 all’esterno dell’ambasciata russa a Roma mentre Enrico Letta ha organizziato un sit di protesta contro la guerra, i due giornalisti si sono lasciati andare in commenti piuttosto spiacevoli che hanno indignato i telespettatori. “Centinaia di camerieri e” pare pronunciareneldel TG 3. “E” avrebbe fatto eco una voce maschile ( che parebbe Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Annunziata

Enrico Letta parla efa una gaffe clamorosa. Nello Speciale Tg3 della Rai sull'Ucraina, intorno alle 16.15, va in onda l'intervista al segretario del Partito Democratico davanti all'ambasciata russa a ...In particolare, sembrerebbe che a incappare nel " fuori onda " riferito ai cittadini ucraini sia stata. L'episodio si sarebbe verificato mentre in diretta stava parlando il ...A condurre il giornalista Mario Franco, con in studio come ospiti i colleghi Lucia Annunziata e Antonio Di Bella.In particolare, sembrerebbe che a incappare nel 'fuori onda' riferito ai cittadini ucraini sia stata Lucia Annunziata. In base alle risultanze Eurostat (2020), l'Italia è la prima nazione europea per ...