Love is in the air, anticipazioni 28 febbraio: Serkan lascia (Di venerdì 25 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di lunedì 28 febbraio. Serkan lascia, ma non ha idea del rischio che corre. La prossima puntata di Love is in the air metterà a dura prova Serkan. Il disastro finanziario è vicino, la famiglia deve rimediare alla sua decisione avventata. anticipazioni Love is in the air 28 febbraioI conti di Serkan e i conti della società sono bloccati. Non ci sono più fondi per andare avanti con i lavori nei cantieri aperti. La Art Life ha bisogno di soldi o rischia la bancarotta e il fallimento nel giro di pochissimo. L’unico progetto che adesso potrebbe garantire delle entrate è quello del porto turistico con la signora ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 25 febbraio 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di lunedì 28, ma non ha idea del rischio che corre. La prossima puntata diis in the air metterà a dura prova. Il disastro finanziario è vicino, la famiglia deve rimediare alla sua decisione avventata.is in the air 28I conti die i conti della società sono bloccati. Non ci sono più fondi per andare avanti con i lavori nei cantieri aperti. La Art Life ha bisogno di soldi o rischia la bancarotta e il fallimento nel giro di pochissimo. L’unico progetto che adesso potrebbe garantire delle entrate è quello del porto turistico con la signora ...

Advertising

Nat_Fricc : RT @iamlasabrux: Carola esibizioni Tim | Luigi the streets of love #caroligi #AMICI21 - LinkaTv : E' iniziato Love is in the air - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - iamlasabrux : Carola esibizioni Tim | Luigi the streets of love #caroligi #AMICI21 - shigarakie_ : todoroki preoccupato per midoriya e non fa altro che chiamarlo:( e adesso sta correndo da lui:( io giuro mi sparo i… - Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #lunedì #28febbraio -