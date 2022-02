Lorenzo Amoruso torna ad attaccare Katia Ricciarelli | la brutta stoccata sui figli mai avuti FOTO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) In queste ore,to all’attacco contro. Il compagno di Manila Nazzaro ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni commenti poco gradevoli fatti dalla cantante a scapito della sua donna. Pertanto, dopo l’ennesimo commento negativo da parte della lirica, il dirigente sportivo ha deciso di andare giù in maniera un po’ L'articolo proviene da KontroKultura.

torna a commentare le dinamiche del Grande Fratello Vip 2021 i n cui è coinvolta la compagna Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia, nel corso della quarantaquattresima puntata del Grande ...Nonostante le vicende all'interno della Casa non siano sicuramente positive, la Nazzaro può contare sempre sull'appoggio del compagno, l'ex calciatore e dirigente sportivo,. Durante ...Durante la puntata di ieri del Gf Vip Lorenzo Amoruso ha difeso via social Manila Nazzaro ed è andato contro Katia Ricciarelli.Torna al centro della discussione Manila Nazzaro. Alcune dichiarazioni della concorrente non sono piaciute. Guai in vista per lei?