Longhi e Vertova alle prese con ‘La mano del destino’ al teatro Manzoni di Roma

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ la ‘dela guidare gli eventi? Sicuramente quelli narrati dallo scrittore francese contemporaneo Alain Teulie nel drammantico omonimo, ‘Ladel, appunto, in scena fino al 20 marzo aldicon protagonisti Caterinae Pietro, che della sala teatralena è anche direttore artistico, per la regia di Marco Carniti, con i due attori che si muovono in uno spazio scenografico con grandi teloni alzati e calati a rapntare l’interno dei loro cuori lacerati. I due interpretano i ruoli di due vecchi amanti che si ritrovano a distanza di tanto tempo, a Parigi, per una missione davvero speciale: dare compimento ...

... fino al 20 marzo al Manzoni di Roma con Caterina Vertova e Pietro Longhi, anche direttore artistico del teatro, insieme in un thriller psicologico alla Hitchcock. La trama ruota attorno ad un grande ...

Sulla scena dal 24 febbraio al 20 marzo, i bravissimi Caterina Vertova e Pietro Longhi, anche direttore artistico del teatro, sono pronti a dare vita ad un thriller psicologico alla Hitchcock. La ...