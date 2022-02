L’ombra del giorno, Scamarcio e Porcaroli nelle nuove clip del film di Piccioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in due nuove clip tratte dal film di Giuseppe Piccioni L’ombra del giorno, al cinema dal 24 febbraio L’ombra del giorno (leggi qui la nostra recensione), il nuovo film di Giuseppe Piccioni, vede protagonisti Riccardo Scamarcio e la star della serie tv Baby Benedetta Porcaroli. Prodotto da Lebowski in collaborazione con Rai Cinema, il film arriverà nelle italiane il 24 febbraio distribuito da 01 Distribution. Nel cast del film anche Waël Sersoub, Lino Musella, Vincenzo Nemolato, Valeria Bilello, Sandra Ceccarelli, Antonio Salines e Costantino Seghi. La ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riccardoe Benedettain duetratte daldi Giuseppedel, al cinema dal 24 febbraiodel(leggi qui la nostra recensione), il nuovodi Giuseppe, vede protagonisti Riccardoe la star della serie tv Baby Benedetta. Prodotto da Lebowski in collaborazione con Rai Cinema, ilarriveràitaliane il 24 febbraio distribuito da 01 Distribution. Nel cast delanche Waël Sersoub, Lino Musella, Vincenzo Nemolato, Valeria Bilello, Sandra Ceccarelli, Antonio Salines e Costantino Seghi. La ...

