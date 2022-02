Lopinionista : Lombardia, Moratti: 'Dal 1° marzo la partenza delle somministrazioni di Novavax' - CarriaggioM : RT @Paolo1926_: Il Ministro della Salute blocchi la non-riforma sanitaria della Lombardia Moratti-Fontana - Firma la petizione! https://t.c… - ABosurgi : RT @Paolo1926_: Il Ministro della Salute blocchi la non-riforma sanitaria della Lombardia Moratti-Fontana - Firma la petizione! https://t.c… - CarriaggioM : RT @PSchioppa: Il Ministro della Salute blocchi la non-riforma sanitaria della Lombardia Moratti-Fontana - Firma la petizione! https://t.co… - Trinity87770892 : RT @PSchioppa: Il Ministro della Salute blocchi la non-riforma sanitaria della Lombardia Moratti-Fontana - Firma la petizione! https://t.co… -

Allo stesso tempo, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia, fa sapere che, contrariamente a quanto comunicato ieri, è prevista per martedì 1 marzo anche la ...... la vicepresidente della Regionee assessore al Welfare, Letizia, fa sapere che è prevista per martedì 1° marzo la partenza delle somministrazioni del nuovo vaccino Nuvaxovid - ...La tabella di marcia parte dal capoluogo, Bergamo, con l’inaugurazione della Casa della Comunità in via Borgo Palazzo 130, poi si sposterà a Gazzaniga e Calcinate. Ben tre tagli del nastro nella provi ...Agenda unica pubblico-privato, l’integrazione non è ancora completa. Il Pirellone: presto tutte le disponibilità visibili sulla app «Prenota Salute» ...