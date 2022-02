LOL 2, il criceto parlante della Pozzolis Family è già una star: ecco dove comprarlo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Spoiler di LOL 2? No, tranquilli, cercheremo di non farne. Ma il dovere di cronaca ci impone di decretare il criceto parlante della Pozzolis Family - Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli - come prima vera star uscita dal programma. La seconda attesissima stagione dello show comico ha fatto il suo debutto ufficiale soltanto una manciata di ore fa su Prime Video (qui tutte le informazioni per vederlo in streaming, anche gratuitamente) con i suoi primi quattro episodi. Ma già alla seconda tranche del gioco ha fatto capolino lui, l'erede del tubo sonoro con cui Frank Matano aveva fatto impazzire tutti quanti lo scorso anno. Tubo sonoro€8.95.00, Amazon Si tratta del criceto parlante sfoderato da Alice Mangione, una sorta di peluche con ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Spoiler di LOL 2? No, tranquilli, cercheremo di non farne. Ma ilre di cronaca ci impone di decretare il- Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli - come prima verauscita dal programma. La seconda attesissima stagione dello show comico ha fatto il suo debutto ufficiale soltanto una manciata di ore fa su Prime Video (qui tutte le informazioni per vederlo in streaming, anche gratuitamente) con i suoi primi quattro episodi. Ma già alla seconda tranche del gioco ha fatto capolino lui, l'erede del tubo sonoro con cui Frank Matano aveva fatto impazzire tutti quanti lo scorso anno. Tubo sonoro€8.95.00, Amazon Si tratta delsfoderato da Alice Mangione, una sorta di peluche con ...

