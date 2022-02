L'offensiva di Putin ha diverse possibili conseguenze per il nostro Paese che, purtroppo non interessano solo le bollette del gas (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono almeno 137 le vittime del bilancio provvisorio fatto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine della prima giornata di combattimenti in Ucraina dopo l’invasione russa. E mentre continuano ad arrivare dichiarazioni di condanna nei confronti dell’iniziativa di Putin, Kiev è assediata dai militari russi. Leggi anche › La guerra in Ucraina è iniziata, Draghi e il resto del mondo: «Attacco ingiustificabile» ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono almeno 137 le vittime del bilancio provvisorio fatto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine della prima giornata di combattimenti in Ucraina dopo l’invasione russa. E mentre continuano ad arrivare dichiarazioni di condanna nei confronti dell’iniziativa di, Kiev è assediata dai militari russi. Leggi anche › La guerra in Ucraina è iniziata, Draghi e il resto del mondo: «Attacco ingiustificabile» ...

