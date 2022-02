Lo stipendio di Infantino alla FIFA: bonus anche nel 2021 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Infantino stipendio FIFA – Si chiude un 2021 complicato per la FIFA, che attende con impazienza di tornare protagonista nel 2022 con i tanto discussi Mondiali in Qatar. anche per l’anno che si è appena concluso, il presidente Gianni Infantino ha mantenuto lo stesso stipendio del 2020, che si divide tra una quota fissa e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Si chiude uncomplicato per la, che attende con impazienza di tornare protagonista nel 2022 con i tanto discussi Mondiali in Qatar.per l’anno che si è appena concluso, il presidente Gianniha mantenuto lo stessodel 2020, che si divide tra una quota fissa e L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Lo stipendio di Gianni #Infantino alla #FIFA: bonus anche nel 2021 per il dirigente svizzero - Gasperiniano : RT @CalcioFinanza: Lo stipendio di Gianni #Infantino alla #FIFA: bonus anche nel 2021 per il dirigente svizzero - CalcioFinanza : Lo stipendio di Gianni #Infantino alla #FIFA: bonus anche nel 2021 per il dirigente svizzero - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lo stipendio di Infantino alla FIFA: bonus anche nel 2021: Infantino stipendio FIFA – Si chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : stipendio Infantino Il "calcio" di Commisso allo strapotere dei super procuratori Nel solo 2019, come ha ricordato il presidente della Fifa Gianni Infantino, su 7 miliardi spesi per ... Se poi lo stipendio fosse di 10 milioni e oltre, anche la possibilità di estendere il periodo a 10 ...

Il "calcio" di Commisso allo strapotere dei super procuratori Nel solo 2019, come ha ricordato il presidente della Fifa Gianni Infantino, su 7 miliardi spesi per ... Se poi lo stipendio fosse di 10 milioni e oltre, anche la possibilità di estendere il periodo a 10 ...

Infantino non molla il bonus: stipendio da 2,5 mln anche nel 2020 Calcio e Finanza Nel solo 2019, come ha ricordato il presidente della Fifa Gianni, su 7 miliardi spesi per ... Se poi lofosse di 10 milioni e oltre, anche la possibilità di estendere il periodo a 10 ...Nel solo 2019, come ha ricordato il presidente della Fifa Gianni, su 7 miliardi spesi per ... Se poi lofosse di 10 milioni e oltre, anche la possibilità di estendere il periodo a 10 ...