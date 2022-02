Lo spettro dell’89 e la crisi dell’Ucraina negli assetti dell’est europeo

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 26 febbraio 2022) Lodel 1989 si aggira per l'Europa. Questa volta ha il volto della guerra. Per la verità, quel fantasma ha continuato ad aggirarsi per il vecchio continente pureultimi trent'anni. Il problema è che le diplomazie hanno fatto finta di non vederlo. Rimanevano infatti irrisolti i temi del nuovo assetto mondiale e dei nuovi confiniseguiti a quell'anno cruciale. In una sbornia da successo, Helmut Kohl e George H. W. Bush hanno ignorato la questione paghi …