Lo sconcerto dei russi in Italia per l' invasione dell' Ucraina | Un brutto sogno

AGI - "Un brutto sogno", "sconcerto e vergogna". L'Ucraina "è un paese fratello". Stesse radici ma anche legami familiari "intrecciati". Ed ora l'incubo è dover scegliere "da che parte stare". Tra i 40mila russi che vivono in Italia molti sono contrari alla guerra e sono rimasti spiazzati dal via libera di Vladimir Putin all'invasione. Sono poche le voci che vanno apertamente controcorrente e plaudono alla "liberazione del Donbass". "Un conto è il popolo e un conto è il Cremlino", spiega Irina Fridrikh, 59 anni nata a Kasnoyarsk (in Siberia) e residente a Roma da otto anni. "Non riuscivo a smettere di piangere, per me è una vergogna pensare al mio Paese come aggressore. Noi e l'Ucraina abbiamo radici molto simili. Il popolo soffre, Kiev è stata la ...

