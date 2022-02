Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici di oggi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riguarda i lavoratori del trasporto pubblico locale e potrebbe causare disagi in tutte le principali città italiane Leggi su ilpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riguarda i lavoratori del trasporto pubblico locale e potrebbe causare disagi in tutte le principali città italiane

Advertising

fattoquotidiano : Trasporti, il 25 febbraio è sciopero nazionale: possibili disagi in tutta Italia. Ecco le fasce garantite per Milan… - MediasetTgcom24 : Da Milano a Reggio Calabria, lo sciopero nazionale ferma bus e metro: il venerdì nero dei trasporti #sciopero… - ilpost : Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici di oggi - ownxrr : Io che voglio andare in uni in presenza oggi Oggi che c'è lo sciopero nazionale?? Io che ho capito che me ne sto a casa, fine. - ArnaldoBoeddu : RT @FiltCgil: Intervistata su @collettiva_news la segretaria nazionale @Mtdebenedictis spiega le ragioni alla base dello sciopero nazionale… -