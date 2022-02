Ljudmila Putina | vita privata | biografia | lavoro | figli e curiosità sull’ex moglie di Vladimir Putin

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dal 1983 al 2014 è stata la compagna didell’uomo più discusso del momento: scopriamo di più sulladi, exdell’attuale Presidente della Russia. Schiva e riservata nonostante il ruolo pubblico del marito, trovare informazioni sulla ex first lady di Russia non è stato affatto facile. Ecco cosa sono riuscita a scoprire sul suo conto. Chi èAleksandrovna Skrebneva,da sposata, è nata a Kiliningrad, nella ex Unione Sovietica, il 6 Gennaio del 1958 (Capricorno). Laureatasi in Lingua spagnola e ...