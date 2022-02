Livorno, provincia di Kiev: il rombo dei bombardamenti filtra via telefono ai familiari (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella chiesa ortodossa del centro della città labronica la comunità ucraina accende candele, prega e si raccoglie intorno a un piccolo tavolo dove condivide dolci e giochi per i bambini Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella chiesa ortodossa del centro della città labronica la comunità ucraina accende candele, prega e si raccoglie intorno a un piccolo tavolo dove condivide dolci e giochi per i bambini

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di giovedì 24 febbraio: 351 casi positivi tra Livorno e provincia, 2.993 in Toscana - LivornoPress : Covid, 2.993 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 351 casi. I dati Comune per Comune - losservcom : A Livorno e provincia i nuovi casi di #Coronavirus sono 351 e, dal bollettino odierno, si registrano 8 persone dece… - labrosport : ?? ?? Le ultime news sportive di Livorno e provincia, con AUDIO e LINK utili : Problemi di campo e le altre storie di… - CgilProvLivorno : Venerdì 25 febbraio alle ore 20 su #Granducato #Tv è in programma la nuova puntata di “Cgil sempre dalla tua parte”… -