LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per la volata conclusiva (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57 25 chilometri all’arrivo. 12.55 Vantaggio che resta di 1’20”. 12.53 C’è Fausto Masnada a dettare il ritmo in testa al plotone. 12.51 27 chilometri alla conclusione. 12.49 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Strakhov (Gazprom – Rusvelo), Kochetkov (Gazprom – Rusvelo), Vacek (Gazprom – Rusvelo), Cañaveral (Bardiani-Csf-Faizanè), Tonelli (Bardiani-Csf-Faizanè), Lapeira (Ag2r Citroën Team). 12.47 Quick-Step ed Ineos le squadre che si sono poste in testa al gruppo principale. 12.44: Gruppo più allungato a 33 km dal traguardo ma i fuggitivi mantengono 1?20 di vantaggio. Elia Viviani è nelle prime posizioni del gruppo 12.41: A 35 km dal traguardo vantaggio di 1’25” per i fuggitivi 12.39: Gruppo che occupa tutta la sede stradale, è di nuovo calato il ritmo tra gli inseguitori e subito i fuggitivi guadagnano ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.57 25 chilometri all’arrivo. 12.55 Vantaggio che resta di 1’20”. 12.53 C’è Fausto Masnada a dettare il ritmo in testa al plotone. 12.51 27 chilometri alla conclusione. 12.49 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Strakhov (Gazprom – Rusvelo), Kochetkov (Gazprom – Rusvelo), Vacek (Gazprom – Rusvelo), Cañaveral (Bardiani-Csf-Faizanè), Tonelli (Bardiani-Csf-Faizanè), Lapeira (Ag2r Citroën Team). 12.47 Quick-Step ed Ineos le squadre che si sono poste in testa al gruppo principale. 12.44: Gruppo più allungato a 33 km dal traguardo ma i fuggitivi mantengono 1?20 di vantaggio. Elia Viviani è nelle prime posizioni del gruppo 12.41: A 35 km dal traguardo vantaggio di 1’25” per i fuggitivi 12.39: Gruppo che occupa tutta la sede stradale, è di nuovo calato il ritmo tra gli inseguitori e subito i fuggitivi guadagnano ed ...

