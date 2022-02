LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Alessandro Tonelli tra i sei fuggitivi! Philipsen favorito se sarà volata (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10: Come da programma il gruppo rallenta una volta avvicinati i fuggitivi che tornano ad avere un vantaggio di 2’05” al km 77 11.01: Al km 70 scende sotto i 2 minuti il vantaggio dei sei battistrada sul gruppo: 1’55” 10.57: Tra i fuggitivi c’è il francese Paul Lapeira che proprio oggi compie 22 anni 10.54: Al km 65 diminuisce ancora il vantaggio dei sei fuggitivi che sopravanzano il gruppo di 2’01” 10.44: L’Italia oggi si affida a Matteo Malucelli (Gazprom – RusVelo), Alberto Dainese (Team DSM) e, soprattutto, Elia Viviani (Ineos Grenadiers) per andare a caccia del successo. 10.37: Il russo Strakhov, che era già in testa alla classifica dei traguardi intermedi, ha la meglio a Silicon Oasis davanti a Kochetkov e Tonelli. Il gruppo insegue a 2’17” quando sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10: Come da programma il gruppo rallenta una volta avvicinati i fuggitivi che tornano ad avere un vantaggio di 2’05” al km 77 11.01: Al km 70 scende sotto i 2 minuti il vantaggio dei sei battistrada sul gruppo: 1’55” 10.57: Tra i fuggitivi c’è il francese Paul Lapeira che propriocompie 22 anni 10.54: Al km 65 diminuisce ancora il vantaggio dei sei fuggitivi che sopravanzano il gruppo di 2’01” 10.44: L’Italiasi affida a Matteo Malucelli (Gazprom – RusVelo), Alberto Dainese (Team DSM) e, soprattutto, Elia Viviani (Ineos Grenadiers) per andare a caccia del successo. 10.37: Il russo Strakhov, che era già in testa alla classifica dei traguardi intermedi, ha la meglio a Silicon Oasis davanti a Kochetkov e. Il gruppo insegue a 2’17” quando sono ...

