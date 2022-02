LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Alessandro Tonelli nel gruppetto dei fuggitivi! Sarà volatona all’Expo di Dubai? (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14: Queste le posizioni in classifica dei fuggitivi. Nessuno di loro è nelle posizioni che contano della classifica: 37 STRAKHOV Dmitry 4:19 46 VACEK Mathias 5:49 62 Tonelli Alessandro 9:16 64 CAÑAVERAL Johnatan 9:53 67 KOCHETKOV Pavel 11:32 70 LAPEIRA Paul 12:46 10.09: Resta invariato, dopo 33 km di gara, il vantaggio dei sei fuggitivi sul gruppo: 4’01” 10.03: Il favoritissimo per la tappa di oggi è Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), apparso devastante nella prima e quinta tappa, dove ha distrutto i rivali in volata. Occhio a rivali di lusso come Olav Kooij (Jumbo-Visma), Sam Bennett (BORA – hansgrohe) e Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). 9.58: Alessandro Tonelli, 29 anni, ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14: Queste le posizioni in classifica dei fuggitivi. Nessuno di loro è nelle posizioni che contano della classifica: 37 STRAKHOV Dmitry 4:19 46 VACEK Mathias 5:49 629:16 64 CAÑAVERAL Johnatan 9:53 67 KOCHETKOV Pavel 11:32 70 LAPEIRA Paul 12:46 10.09: Resta invariato, dopo 33 km di gara, il vantaggio dei sei fuggitivi sul gruppo: 4’01” 10.03: Il favoritissimo per ladiè Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), apparso devastante nella prima e quinta, dove ha distrutto i rivali in volata. Occhio a rivali di lusso come Olav Kooij (Jumbo-Visma), Sam Bennett (BORA – hansgrohe) e Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). 9.58:, 29 anni, ha ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: volata perfetta per Philipsen che centra la seconda vittoria! - #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ritmo basso il gruppo lentamente si avvicina al finale - #tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dal traguardo. Il vento torna a farsi sentire… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si insegue il leader Pogacar. Aggiornamenti dalle 10:00! - #tappa… - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si insegue il leader Pogacar. Aggiornamenti dalle 10:00! -