LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Brignone leader provvisoria, Nadia Delago si risparmia (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL DIRETTA LIVE 10.54 Tocca a Joana Haehlen, autrice del miglior crono 24 ore fa. Dopodiché sarà il turno di Sofia Goggia. 10.53 Quinta a +0”90 Curtoni, che ieri aveva chiuso in settima posizione. 10.52 Parte Elena Curtoni! La slovena Ilka Stuhec intanto è sesta (+1”19). 10.51 Parziali di Suter sulla falsariga degli intertempi di Brignone. Al traguardo la svizzera è terzo (+0”45). 10.50 Sono scese dieci atlete. La prossima sarà Corinne Suter, fresca del titolo olimpico nella disciplina. 10.48 Primo posto per la valdostana! discesa super convincente, Gagnon è staccata di +0”34. 10.46 discesa in costante luce verde per l’austriaca Siebenhofer che si rialza nel finale: Seconda a +0”14. Ecco il momento di Federica Brignone, 4 decimi di vantaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL10.54 Tocca a Joana Haehlen, autrice del miglior crono 24 ore fa. Dopodiché sarà il turno di Sofia Goggia. 10.53 Quinta a +0”90 Curtoni, che ieri aveva chiuso in settima posizione. 10.52 Parte Elena Curtoni! La slovena Ilka Stuhec intanto è sesta (+1”19). 10.51 Parziali di Suter sulla falsariga degli intertempi di. Al traguardo la svizzera è terzo (+0”45). 10.50 Sono scese dieci atlete. La prossima sarà Corinne Suter, fresca del titolo olimpico nella disciplina. 10.48 Primo posto per la valdostana!super convincente, Gagnon è staccata di +0”34. 10.46in costante luce verde per l’austriaca Siebenhofer che si rialza nel finale:a +0”14. Ecco il momento di Federica, 4 decimi di vantaggio ...

