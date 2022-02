LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | Verstappen detta il passo con la Red Bull | Ferrari al lavoro con gomme dure

(Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 Zhou continua a migliorare leggermente giro dopo giro, mentre Vettel fa un buonavanti con l’Aston Martin e balza in terza piazza con 1’20?685. 11.20 Guanyu Zhou fa segnare il miglior crono personale di giornata ed è 9° in 1’22?3 con l’Alfa Romeo su pneumatici C3 (mescola media). 11.18 Alcune immagini di George Russell al volante della Mercedes W13 questa mattina al Montmelò: Papped pic.twitter.com/t4ufokIgVh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 25,11.15 Non è solo laad accusare pesantemente questo problema, infatti anche Mercedes, Williams e Alfa Romeo dovranno effettuare sicuramente delle modifiche importanti prima deiufficiali in Bahrain. 11.12ha montato un ...

08.55 - Cinque minuti al via della terza giornata dia Barcellona. Da domani lavoro in fabbrica in vista del trasferimento in Bahrain. 08.48 - Riscaldamento alla 'Rocky' per Charles Leclerc. ...Solo nel prossimo turno in quel di Manama avremo le riprese ed untiming in tempo reale.F1 BARCELLONA DAY - 3 Mattina dalle 9.00 alle 13.00 Pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 DOVE SEGUIRE ...In pista assieme al pilota alpine troviamo: Ricciardo, Latifi, Leclerc, Zhou, Gasly, Vettel e Russell. 14:25 - Quattro vetture in pista: Gasly, Zhou, Latifi e Russell Zhou, Gasly, Vettel, Leclerc e ...Sainz (Ferrari) 1m20.890s, C3, 31 giri. 2. ??#F1Testing pic.twitter.com/LOHTuyX8Xf — McLaren (@McLarenF1) February 24, 2022. 10:20 - Tornano a vedersi in pista Hamilton e Perez. Sainz - Ferrari F1-75 ...