LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: si riparte dopo le bandiere rosse! Ultima chance per girare sull’asciutto (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Norris, Verstappen e Vettel non perdono tempo e sono i primi ad uscire dalla pit-lane per effettuare forse l’ultimo run prima della pausa di metà giornata. 12.22 SEMAFORO VERDE!!!! Cominciano gli ultimi 38 minuti della sessione mattutina nel day-3 dei Test di Barcellona. 12.20 La sessione ripartirà alle 12.22, quindi a 38 minuti dalla pausa di metà giornata. Nel pomeriggio però la pista verrà bagnata, di conseguenza questa è l’Ultima occasione per poter girare sull’asciutto. 12.19 A breve dovrebbe essere tutto pronto per la ripartenza della sessione. Si preannunciano 40 minuti molto intensi sul tracciato del Montmelò… Vedremo se andrà in scena una simulazione di qualifica con gomme soft. 12.17 CLASSIFICA ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Norris, Verstappen e Vettel non perdono tempo e sono i primi ad uscire dalla pit-lane per effettuare forse l’ultimo run prima della pausa di metà giornata. 12.22 SEMAFORO VERDE!!!! Cominciano gli ultimi 38 minuti della sessione mattutina nel day-3 deidi. 12.20 La sessione ripartirà alle 12.22, quindi a 38 minuti dalla pausa di metà giornata. Nel pomeriggio però la pista verrà bagnata, di conseguenza questa è l’occasione per poter. 12.19 A breve dovrebbe essere tutto pronto per lanza della sessione. Si preannunciano 40 minuti molto intensi sul tracciato del Montmelò… Vedremo se andrà in scena una simulazione di qualifica con gomme soft. 12.17 CLASSIFICA ...

FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: ?? BANDIERA ROSSA ?? Gasly si è fermato nel primo settore! LIVE: - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: ?? Fucsia per George Russell che segna un tempo di 1:19.608 sfruttando il grip della mescola C4. LIVE: - zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: prosegue la bandiera rossa per l’incidente di Gasly in curva 5 -… - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite il secondo giorno di test pre-stagionali 2022 di #Formula1 di Barcellona con la Diretta LIVE offerta da ht… - F1inGenerale_ : ?? BANDIERA ROSSA ?? Gasly si è fermato nel primo settore! LIVE: -