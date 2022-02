LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: nuova bandiera rossa al Montmelò! Alfa Romeo coinvolta (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Zhou è finito in Testacoda in curva 10, trovandosi poi bloccato nella ghiaia fuori dal tracciato senza aver però danneggiato la sua Alfa Romeo. In questo caso la sospensione della sessione dovrebbe essere abbastanza breve. A picture of what has happened. Zhou is in the gravel. @TommyWTF1 @katyfairman #f1Testing pic.twitter.com/OAcQu4vsDv — F1 Media (@F1 Media 2022) February 25, 2022 12.07 ANCORA bandiera rossa!!! Questa volta si tratta di Zhou, che è uscito in curva 10 con l’Alfa Romeo. 12.05 Vettel, Norris e Zhou sono stati i primi piloti a scendere in pista dopo la riapertura della pit-lane. Ultimi 55 minuti di Test ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.09 Zhou è finito inacoda in curva 10, trovandosi poi bloccato nella ghiaia fuori dal tracciato senza aver però danneggiato la sua. In questo caso la sospensione della sessione dovrebbe essere abbastanza breve. A picture of what has happened. Zhou is in the gravel. @TommyWTF1 @katyfairman #f1ing pic.twitter.com/OAcQu4vsDv — F1 Media (@F1 Media) February 25,12.07 ANCORA!!! Questa volta si tratta di Zhou, che è uscito in curva 10 con l’. 12.05 Vettel, Norris e Zhou sono stati i primi piloti a scendere in pista dopo la riapertura della pit-lane. Ultimi 55 minuti di...

FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: ?? BANDIERA ROSSA ?? Gasly si è fermato nel primo settore! LIVE: - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: ?? Fucsia per George Russell che segna un tempo di 1:19.608 sfruttando il grip della mescola C4. LIVE: - zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: prosegue la bandiera rossa per l’incidente di Gasly in curva 5 -… - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite il secondo giorno di test pre-stagionali 2022 di #Formula1 di Barcellona con la Diretta LIVE offerta da ht… - F1inGenerale_ : ?? BANDIERA ROSSA ?? Gasly si è fermato nel primo settore! LIVE: -