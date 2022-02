LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | Albon il migliore del pomeriggio | Sainz lavora con le gomme morbide

(Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA MATTINATA DEL DAY-3 16.17: Ricciardo migliora il proprio crono e con il tempo di 1:22.003 si porta in 12ma piazza nell’overall conC4 (). 16.16: Da segnalare il miglioramento di Perez, come indicato nelle classifiche sottostanti, con ledure (C2): 1:21.644 per lui. 16.15: Di seguito le classifiche aggiornate (mattino e): CLASSIFICA MATTINO 1.Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 – 63 laps 2.Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 – 55 3.Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 – 454.Leclerc, Ferrari, 1m20.092s, C3 – 41 5.Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 – 5 6.Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 – 52 7.Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 – 12 8.Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 – 40 9.Zhou, Alfa Romeo, 1m22.371s, C3 – ...

14.00 - Semaforo verde , è iniziata la sessione finale deipre - stagionali del Montmeló 13.50 - Carlos Sainz durante la conferenza stampa si è espresso a favore della cancellazione del GP di ...Il migliore deisino ad ora è stato Lando Norris mercoledì pomeriggio , ma con gomma C4. 11.07 - Prove di gara tra Zhou, Russell e Albon. 11.05 - All'attento occhio del nostro Carlo Platella non ...Con la fine dell’era ibrida e le nuove auto che saranno in pista in questo 2022, le varie scuderie del circus stanno cercando di scoprire quali sono i pregi e i difetti delle nuove monoposto. Per ...In pista assieme al pilota alpine troviamo: Ricciardo, Latifi, Leclerc, Zhou, Gasly, Vettel e Russell. 14:25 - Quattro vetture in pista: Gasly, Zhou, Latifi e Russell Zhou, Gasly, Vettel, Leclerc e ...