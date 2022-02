LIVE – Empoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Juventus, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro l’Empoli nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.Nella giornata odierna, venerdì 25 febbraio, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) La, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro l’nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.Nella giornata odierna, venerdì 25 febbraio, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: Juve al lavoro verso l’Empoli, domani parla Allegri #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Gianlu_BoNa1990 : @AleStacco76 @sanchez_strada @Delu90Inter Un giocatore come Correa ha bisogna di continuità sia in allenamento che… - infoitsport : LIVE TJ - Allenamento in corso. Si prepara la gara contro l'Empoli - Fantacalciok : Empoli - Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Empoli - Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -