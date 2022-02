L’Italia si smarca a fatica dal putinismo imposto dai populisti e dal gas

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre sull’Europa cala una nuova cortina di ferro per volere della Russia di Vladimir Putin,per una volta si ritrova senza grandi smagliature di qua dalla cortina, a fianco dell’Ucraina invasa e contro il Cremlino incendiario. Non era scontato. Il primo partito in Parlamento, il Movimento 5 stelle, è da sempre solcato da simpatie putiniane in odio all’ordine mondiale fondato sui principi dell’atlantismo democratico e multipolare; il partito più forte della destra, la Lega, è (stata) una delle pedine sovraniste che Mosca ha sempre guardato con favore, per non dire sostenuto in vario modo e che infatti tradisce un qualche fastidio in tutta questa vicenda che vede Putin (definito da Matteo Salvini nel 2019 «il migliore uomo politico del mondo») sul banco degli imputati nel Tribunale della Storia. Mentre è stata più netta Giorgia Meloni, che ha condannato ...