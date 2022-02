L’Italia alla canna del gas. A rischio il 40% delle forniture dai contratti con la Russia. Preoccupano anche i rincari di altre materie prime, come il grano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Volano le quotazioni del gas sui timori per le ripercussioni sulle forniture e sui prezzi dall’invasione della Russia in Ucraina. Il future Ice Ttf di Amsterdam, riferimento per il prezzo del metano europeo, ha chiuso le contrattazioni con un balzo del 51,1% a 134,3 euro per megawattora. L’Italia deve il 40% delle proprie forniture di Gas alla Russia E tra le conseguenze dirette sull’economia del conflitto in corso quelle per le forniture di gas rimangono in cima alla lista. Considerato che L’Italia deve il 40% delle proprie forniture alla Russia, come ha ricordato il Copasir nella relazione al Parlamento. Il problema dell’aumento dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Volano le quotazioni del gas sui timori per le ripercussioni sullee sui prezzi dall’invasione dellain Ucraina. Il future Ice Ttf di Amsterdam, riferimento per il prezzo del metano europeo, ha chiuso le contrattazioni con un balzo del 51,1% a 134,3 euro per megawattora.deve il 40%propriedi GasE tra le conseguenze dirette sull’economia del conflitto in corso quelle per ledi gas rimangono in cimalista. Considerato chedeve il 40%proprieha ricordato il Copasir nella relazione al Parlamento. Il problema dell’aumento dei ...

