L'Inter non vince più, finisce 0-0 con il Genoa (Di sabato 26 febbraio 2022) AGI - Quarta gara di fila senza successi in campionato per l'Inter, che non vince da oltre un mese e continua a lasciar per strada punti pesanti per la corsa allo scudetto. A Marassi finisce 0-0 con il Genoa, al termine di una gara comunque viva e con almeno due o tre occasioni nitide per parte. Nerazzurri sfortunati nel colpire una traversa e a secco di gol per la seconda gara consecutiva: Il Milan resta così a +2 in vetta, mentre il Napoli ha di nuovo l'opportunità del sorpasso al secondo posto in caso di vittoria con la Lazio domenica. Si tratta invece del quinto pareggio consecutivo per i rossoblu di Blessin. Le primissime due occasioni sono per i nerazzurri con Perisic (blocca Sirigu) e Calhanoglu (palla a lato di centimetri), ma la più grande chance del primo tempo è quella fallita da Gudmundsson all'8': ... Leggi su agi (Di sabato 26 febbraio 2022) AGI - Quarta gara di fila senza successi in campionato per l', che nonda oltre un mese e continua a lasciar per strada punti pesanti per la corsa allo scudetto. A Marassi0-0 con il, al termine di una gara comunque viva e con almeno due o tre occasioni nitide per parte. Nerazzurri sfortunati nel colpire una traversa e a secco di gol per la seconda gara consecutiva: Il Milan resta così a +2 in vetta, mentre il Napoli ha di nuovo l'opportunità del sorpasso al secondo posto in caso di vittoria con la Lazio domenica. Si tratta invece del quinto pareggio consecutivo per i rossoblu di Blessin. Le primissime due occasioni sono per i nerazzurri con Perisic (blocca Sirigu) e Calhanoglu (palla a lato di centimetri), ma la più grande chance del primo tempo è quella fallita da Gudmundsson all'8': ...

Advertising

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Non cambia il risultato ?? ???? I nerazzurri tornano dal Ferraris con 1? punto #GenoaInter 0?-0?… - FBiasin : “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiet… - MatteoBarzaghi : Inter in viaggio verso Genova. Non convocati Gosens, Correa e Kolarov @SkySport #GenoaInter - Goldrake1810 : RT @Inter: ?? | PAREGGIO ?? Non cambia il risultato ?? ???? I nerazzurri tornano dal Ferraris con 1? punto #GenoaInter 0?-0? #FORZAINTER… - AlexDoni_ : RT @marifcinter: L'Inter non c'è. Squadra sulle gambe e anche senza idee. Peggior partita di Barella in maglia nerazzurra ma praticamente h… -