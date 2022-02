L’importante scelta del nuovo procuratore capo di Milano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo gli scombussolamenti del processo Eni e del caso Palamara, per la prima volta in oltre 40 anni potrebbe essere scelto un magistrato esterno: ma il Csm è diviso Leggi su ilpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo gli scombussolamenti del processo Eni e del caso Palamara, per la prima volta in oltre 40 anni potrebbe essere scelto un magistrato esterno: ma il Csm è diviso

ilpost : L’importante scelta del nuovo procuratore capo di Milano - gmalagutti : @vanabeau L'importante, nel Covid come nella politica e nella geopolitica rinunciare al pensiero critico. Una volta… - _HMsab : @Prince17237 @Italia Certo gli scambi influiscono, anche per i rapporti con la Cina non bisogna dimenticare, quant'… - gvcci_maknae : @tiny__minnie Riflettici su bene leti e se pensi possa essere la scelta migliore per te, fallo?? l'importante è che… - framino : In un momento in cui l'informazione è più che mai importante, @ilpost decidedi rendere accessibile a tutti, gratis,… -

