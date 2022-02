Liga: Levante-Elche LIVE (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il venerdì della 25^ giornata di Liga prevede una sola gara in programma tra Levante ed Elche. I padroni di casa guidati dall'italiano... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il venerdì della 25^ giornata diprevede una sola gara in programma traed. I padroni di casa guidati dall'italiano...

Advertising

sportli26181512 : Liga: Levante-Elche LIVE: Il venerdì della 25^ giornata di Liga prevede una sola gara in programma tra Levante ed E… - money_propz : Soccer Picks 2/25/22 Spain Primera Liga: Levante ML (+105) 1u Italy Serie A: Udinese +1 (+110) 1u Genoa +1.5 (-105) 1u - ilveggente_it : ?? #LIGA #Levante Vs #Elche è una gara valida per ventiseiesima giornata della Liga spagnola che si giocherà oggi al… - Pacio19821 : RT @EnzoDandy: Matthias Jaissle 88 (Salisburgo) Julian Nagelsmann 87 (Bayern Monaco) Alessio Lisci 85 (Levante ) Ieri,c’erano 3 ragazzi an… - sportli26181512 : #Levante-#Elche, non c'è due senza tre: I '#Granotes' dopo esser rimasti imbattuti contro Atletico e Celta Vigo sce… -