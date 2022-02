Liga: Levante-Elche 3-0, vittoria netta per gli uomini di Alessio Lisci (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il venerdì della 25^ giornata di Liga prevede una sola gara in programma tra Levante ed Elche. I padroni di casa guidati dall'italiano... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il venerdì della 25^ giornata diprevede una sola gara in programma traed. I padroni di casa guidati dall'italiano...

Advertising

sportli26181512 : Liga, il Levante di Caceres batte l'Elche: Lisci vince ancora: Il tecnico italiano trova il terzo risultato utile c… - sportface2016 : #Liga 2021/2022, il #Levante si esalta: tris dell'#Elche e super vittoria in ottica salvezza - sportli26181512 : Liga: Levante-Elche LIVE: Il venerdì della 25^ giornata di Liga prevede una sola gara in programma tra Levante ed E… - money_propz : Soccer Picks 2/25/22 Spain Primera Liga: Levante ML (+105) 1u Italy Serie A: Udinese +1 (+110) 1u Genoa +1.5 (-105) 1u - ilveggente_it : ?? #LIGA #Levante Vs #Elche è una gara valida per ventiseiesima giornata della Liga spagnola che si giocherà oggi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Levante L'angoscia di Shevchenko: "La mia famiglia sotto le bombe" ...30 San Casciano - AGIL Novara 1 - 3 CALCIO - SERIE A 18:50 Milan - Udinese 1 - 1 21:05 Genoa - Inter 0 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Southampton - Norwich 1 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Levante - ...

Ilary Blasi e Totti, Francesco da solo a "C'è posta per te" dopo la fuga a Milano ...30 San Casciano - AGIL Novara 1 - 3 CALCIO - SERIE A 18:50 Milan - Udinese 1 - 1 21:05 Genoa - Inter 0 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Southampton - Norwich 1 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Levante - ...

Liga: Levante-Elche LIVE Calciomercato.com Liga 2021/2022, il Levante si esalta: tris all’Elche e super vittoria in ottica salvezza Vittoria senza subire gol, con orgoglio, per tentare di uscire dalla rovinosa situazione di classifica che vede il Levante all’ultima posizione della Liga 2021/2022. Ventiquattresima giornata del ...

Levante-Elche: segui la Diretta LIVE della Liga Segui la diretta Live della gara di Liga tra Levante ed Elche in programma Venerdì 25 Febbraio 2022 alle ore 21.00 ...

...30 San Casciano - AGIL Novara 1 - 3 CALCIO - SERIE A 18:50 Milan - Udinese 1 - 1 21:05 Genoa - Inter 0 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Southampton - Norwich 1 - 0 CALCIO - LA21:00- ......30 San Casciano - AGIL Novara 1 - 3 CALCIO - SERIE A 18:50 Milan - Udinese 1 - 1 21:05 Genoa - Inter 0 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Southampton - Norwich 1 - 0 CALCIO - LA21:00- ...Vittoria senza subire gol, con orgoglio, per tentare di uscire dalla rovinosa situazione di classifica che vede il Levante all’ultima posizione della Liga 2021/2022. Ventiquattresima giornata del ...Segui la diretta Live della gara di Liga tra Levante ed Elche in programma Venerdì 25 Febbraio 2022 alle ore 21.00 ...