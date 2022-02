L’evoluzione della Terra | ecco com’era milioni di anni fa

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Una mappa in 3D è in grado di mostrarcilaai tempi dei dinosauri e come si è evoluta successivamente. Si parte dadifa fino ad arrivare ai giorni nostri. Evoluzione– curiosauro.itladifa? Una mappa interattiva ci permetterà di tornare indietro nel tempo per scoprire come lasi sia evoluta indi. Si tratta di un portale creato dalla Dinosaur Pictures, che permette di fare un vero viaggio nel tempo solo selezionando il periodo in cui si vorrebbe ritornare. Il periodo di tempo massimo al quale si può tornare indietro arriva a 750difa, e ...