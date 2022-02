Leverkusen | Seoane | «L’Atalanta è una squadra da Champions League»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore delha parlato del, prossima avversaria in EuropaGerardo, allenatore del Bayer, in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l’Arminia Bielefeld, ha parlato anche del sorteggio di Europache ha accoppiato le Aspirine con. LE PAROLE – «, per me, è unada. Giocano un calcio moderno, con uno stile di gioco molto attraente. Ci aspetta un avversario molto forte, che arriva dalla competizione più prestigiosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Atalanta-Bayer Leverkusen, l'avversaria agli ottavi di Europa League: Sorteggio duro a Nyon per i nerazzurri negli… - G_Cobianchi : RT @GiaGianmarco: Hincapié è una delle rivelazioni del Leverkusen di Seoane. Ho provato a tracciare un profilo tecnico del giocatore. Spero… - MarcoLai_23 : Gianmarco ci parla di un giovane estremamente interessante del Bayer Leverkusen di Seoane: Piero Hincapié. Se non l… - Edorsi53 : RT @GiaGianmarco: Hincapié è una delle rivelazioni del Leverkusen di Seoane. Ho provato a tracciare un profilo tecnico del giocatore. Spero… - GiaGianmarco : Hincapié è una delle rivelazioni del Leverkusen di Seoane. Ho provato a tracciare un profilo tecnico del giocatore.… -

Ultime Notizie dalla rete : Leverkusen Seoane

Sorteggio duro a Nyon per i nerazzurri negli ottavi di Europa League: ecco i tedeschi allenati da, terzi in Bundesliga dietro a Bayern e Dortmund. Una squadra ricca di talento con il bomber ex Roma (a forte rischio per infortunio) e l'esaltante 18enne, ma che concede reti e convive con la '...Bayer, formazione tipo e uomini da tenere d'occhio Il Bayerdi Gerardoè schierato abitualmente in un 4 - 2 - 3 - 1, e gioca abitualmente con una formazione ...(Sportface.it) Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Arminia Bielefeld, Gerardo Seoane, tecnico del Bayer Leverkusen, commenta così il sorteggio che mette le ...Andiamo alla scoperta del Bayer Leverkusen, prossimo avversario dell'Atalanta in Europa League e una delle squadre più interessanti di Germania.