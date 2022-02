Lettera agli ucraini, Gori: “Da tutta Bergamo fraterna vicinanza” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. Care amiche e amici ucraini, sono il Vostro Sindaco e insieme a tutta la Giunta Comunale, facendomi interprete dei sentimenti dell’intera città di Bergamo, desidero esprimerVi solidarietà e fraterna vicinanza per gli eventi drammatici che in queste ore stanno interessando il Vostro Paese. Il nostro pensiero va a tutto il Vostro popolo, alle Vostre famiglie lontane e in pericolo. Posso immaginare la preoccupazione, l’ansia e la paura che state vivendo in queste ore. Questa mattina ho chiamato il Vostro Console Andrij Kartysh, manifestandogli la vicinanza e l’affetto della città di Bergamo e della nostra Amministrazione nei confronti del popolo ucraino e in particolare delle donne e degli uomini di nazionalità o di origine ucraina che risiedono ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022). Care amiche e amici, sono il Vostro Sindaco e insieme ala Giunta Comunale, facendomi interprete dei sentimenti dell’intera città di, desidero esprimerVi solidarietà eper gli eventi drammatici che in queste ore stanno interessando il Vostro Paese. Il nostro pensiero va a tutto il Vostro popolo, alle Vostre famiglie lontane e in pericolo. Posso immaginare la preoccupazione, l’ansia e la paura che state vivendo in queste ore. Questa mattina ho chiamato il Vostro Console Andrij Kartysh, manifestandogli lae l’affetto della città die della nostra Amministrazione nei confronti del popolo ucraino e in particolare delle donne e degli uomini di nazionalità o di origine ucraina che risiedono ...

