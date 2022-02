Letta chiede di sospendere il ritorno al Patto di stabilità e propone Prodi come inviato Nato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo Enrico Letta, segretario del Partito democratico, per fermare l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin serviranno le sanzioni «più letali per l’economia russa». Ma «devono arrivare da tutti i Paesi europei, non può esistere alcuna divisione, perché avallerebbe la propaganda diffusa da Mosca. Quel che Putin vuole far credere è che le misure che imporremo danneggeranno più il nostro Paese che la Russia e che quindi tanto vale lasciargli campo libero. Non è così», dice alla Stampa. Quello che si sa al momento è che Germania, Italia, Ungheria e Cipro starebbero però bloccando la decisione di far uscire la Russia dal circuito finanziario Swift. «Conoscendo Draghi non credo ci saranno ambiguità di nessun tipo», assicura Letta. «Quello che sta succedendo ridisegna la geografia mondiale del sovranismo e lo consegna esclusivamente ai Paesi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo Enrico, segretario del Partito democratico, per fermare l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin serviranno le sanzioni «più letali per l’economia russa». Ma «devono arrivare da tutti i Paesi europei, non può esistere alcuna divisione, perché avallerebbe la propaganda diffusa da Mosca. Quel che Putin vuole far credere è che le misure che imporremo danneggeranno più il nostro Paese che la Russia e che quindi tanto vale lasciargli campo libero. Non è così», dice alla Stampa. Quello che si sa al momento è che Germania, Italia, Ungheria e Cipro starebbero però bloccando la decisione di far uscire la Russia dal circuito finanziario Swift. «Conoscendo Draghi non credo ci saranno ambiguità di nessun tipo», assicura. «Quello che sta succedendo ridisegna la geografia mondiale del sovranismo e lo consegna esclusivamente ai Paesi ...

