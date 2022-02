L' epidemia si ritira | gli ospedali si svuotano | Rt a 0 | 73 e più di mezza Italia in zona bianca

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Undici Regioni e le due Province autonome hanno dati compatibili con lo scenario con meno restrizioni ma per ora in bianco vanno Veneto, Lombardia, Campania e Bolzano

Advertising

infoitsalute : L'epidemia si ritira, gli ospedali si svuotano. Rt a 0,73 e più di mezza italia da zona bianca - eziomauro : RT @repubblica: Coronavirus, monitoraggio Iss: l'epidemia si ritira, gli ospedali si svuotano. Rt a 0,73 e piu' di mezza Italia da zona bia… - marcoprat : RT @repubblica: Coronavirus, monitoraggio Iss: l'epidemia si ritira, gli ospedali si svuotano. Rt a 0,73 e piu' di mezza Italia da zona bia… - MariannaPrato : RT @repubblica: Coronavirus, monitoraggio Iss: l'epidemia si ritira, gli ospedali si svuotano. Rt a 0,73 e piu' di mezza Italia da zona bia… - repubblica : Coronavirus, monitoraggio Iss: l'epidemia si ritira, gli ospedali si svuotano. Rt a 0,73 e piu' di mezza Italia da… -

Ultime Notizie dalla rete : epidemia ritira

La Repubblica

... in arrivo nel weekend la più potente perturbazione dell'inverno L'si, gli ospedali si svuotano. Rt a 0,73 e più di mezza italia da zona bianca "I miei violentatori assolti ma credo ...ROMA - Scende l'Rt, che dallo 0,77 della scorsa settimana arriva a 0,73 e cala anche l'incidenza settimanale dei casi per 100 mila abitanti. Venerdì scorso era a 672, oggi è a 552 . La curva dell'...Ebbene, a ieri, secondo quel dato (che tiene conto dei reparti ordinari e delle terapie intensive), c'erano 11 Regioni e 2 Province da zona bianca. cende l'Rt, che dallo 0,77 della scorsa settimana ar ...Tanto che la Lega ha confermato la volontà di non ritirare il sub emendamento e ... A due anni dallo scoppio dell’epidemia da Covid 19 in Piemonte sono stati somministrati quasi 9,6 mln ...