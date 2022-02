LEGO Vespa 125 | l’icona italiana si fa mattoncino

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Gruppocelebrano l’eccellenza del Made in Italy con il nuovo set125: un’icona di stile in formatoQuando due eccellenze si incontrano, non possono che nascere idee sorprendenti. Da un lato il Gruppo, che da 90 anni ispira i costruttori di domani attraverso il potere del gioco, dall’altro, simbolo della creatività e del design italiano dal 1946: insieme, i due grandi brand, presentano125, frutto della genialità dei progettisti dei rispettivi team. Un progetto, quello dedicato al nuovo set125, nato per celebrare l’avanguardia ingegneristica e stilistica di, la due ruote più amata di sempre, capace di ...

Piaggio ehanno raggiunto l'accordo per il nuovo set125. Il modellino sarà sul mercato dal 1 marzo per la gioia dei collezionisti. Molti i dettagli, a dir poco accurati: il mazzo ...I miti si incontrano,125è la conferma. Anzi due archetipi, quale, lo scooter Piaggio più famoso nel mondo, un colpo di genio italico creato nel 1946 , e il colosso dei mattoncini,, nato nel 1936, ...L'eccellenza Made in Italy celebrata in versione 'mattonino', con il progetto di Vespa con Lego dedicato a Vespa 125. Il nuovo set 'LEGO Vespa 125' è infatti nato per celebrare l'avanguardia ...LEGO ha presentato poche ore fa un nuovo set LEGO Creator Expert composto da 1106 pezzi dedicato all’iconica Vespa. Il nuovo modello LEGO Vespa 125 rende omaggio proprio all’iconica due ruote di Piagg ...