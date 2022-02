Lega Serie A, nuova fumata nera per adeguare lo statuto: entra in carica il commissario Terracciano (Di venerdì 25 febbraio 2022) nuova fumata nera dall’assemblea della Lega Serie A, chiamata oggi ad adeguare lo statuto ai principi del Coni su richiesta della Figc. A questo punto, da domani come previsto entra in carica il commissario Gennaro Terracciano, che produrrà il documento in attesa che nella prossima assemblea, prevista il 3 marzo, si possa eleggere il nuovo presidente di Lega, con Bini Smaghi, Casini e Masi tra i candidati. Dopo i due nulla di fatto con quorum a 14 voti, si scende ora a 11 così come da regolamento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022)dall’assemblea dellaA, chiamata oggi adloai principi del Coni su richiesta della Figc. A questo punto, da domani come previstoinilGennaro, che produrrà il documento in attesa che nella prossima assemblea, prevista il 3 marzo, si possa eleggere il nuovo presidente di, con Bini Smaghi, Casini e Masi tra i candidati. Dopo i due nulla di fatto con quorum a 14 voti, si scende ora a 11 così come da regolamento. SportFace.

