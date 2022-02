Le ucraine? “Cameriere, badanti, amanti”: il disprezzo radical chic dell’Annunziata al Tg3 (Video) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb — Grazie, Lucia Annunziata, per averci ricordato quanto profondo è il disprezzo ipocrita, spesso silente, che il progressista medio prova nei confronti dei «cari inferiori». A furia di tacerlo per comparire sempre sugli spalti dei «buoni», capita — molto spesso in realtà — che la sua reale natura esca prepotentemente, e vilmente, nei momenti più inaspettati. Ma fa lo stesso: il radical chic sbaglia ma non paga pegno, tuttalpiù lo si rimbrotta, più spesso lo si giustifica. La catasta di legno per il rogo è riservata ai politicamente scorretti. Annunziata e Di Bella, che figuraccia E’ accaduto così che ieri sera, nel corso dell’edizione straordinaria del Tg3 Lucia Annunziata e Antonio Di Bella (giornalista ed ex direttore di Rai 3) hanno involontariamente fatto sapere a milioni di spettatori la loro opinione sulle immigrate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb — Grazie, Lucia Annunziata, per averci ricordato quanto profondo è ilipocrita, spesso silente, che il progressista medio prova nei confronti dei «cari inferiori». A furia di tacerlo per comparire sempre sugli spalti dei «buoni», capita — molto spesso in realtà — che la sua reale natura esca prepotentemente, e vilmente, nei momenti più inaspettati. Ma fa lo stesso: ilsbaglia ma non paga pegno, tuttalpiù lo si rimbrotta, più spesso lo si giustifica. La catasta di legno per il rogo è riservata ai politicamente scorretti. Annunziata e Di Bella, che figuraccia E’ accaduto così che ieri sera, nel corso dell’edizione straordinaria del Tg3 Lucia Annunziata e Antonio Di Bella (giornalista ed ex direttore di Rai 3) hanno involontariamente fatto sapere a milioni di spettatori la loro opinione sulle immigrate ...

