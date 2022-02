Le sanzioni alla Russia? Una farsa. Ecco la prova (Di venerdì 25 febbraio 2022) La politica e le istituzioni accusano Mosca; Mario Draghi condanna l’aggressione dell’Ucraina; il Pd protesta davanti all’ambasciata russa; Joe Biden assicura che Vladimir Putin diventerà un “paria”; l’Europa s’indigna, promette che il presidente russo non la farà franca. Ma i partner dell’Ue sanno bene che potrebbero essere i primi a pagare il conto di una ritorsione. Ecco perché le sanzioni rischiano di trasformarsi in una fragorosa farsa. La prova? L’ha fornita Biden, durante il discorso di ieri sera. L’inquilino della Casa Bianca ha confermato, infatti, che la Russia non sarà esclusa dal sistema di pagamento Swift. Di che si tratta? È un meccanismo – facente capo alla corporation belga Society for worldwide interbank financial telecommunication – che, in sostanza, definisce il ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 25 febbraio 2022) La politica e le istituzioni accusano Mosca; Mario Draghi condanna l’aggressione dell’Ucraina; il Pd protesta davanti all’ambasciata russa; Joe Biden assicura che Vladimir Putin diventerà un “paria”; l’Europa s’indigna, promette che il presidente russo non la farà franca. Ma i partner dell’Ue sanno bene che potrebbero essere i primi a pagare il conto di una ritorsione.perché lerischiano di trasformarsi in una fragorosa. La? L’ha fornita Biden, durante il discorso di ieri sera. L’inquilino della Casa Bianca ha confermato, infatti, che lanon sarà esclusa dal sistema di pagamento Swift. Di che si tratta? È un meccanismo – facente capocorporation belga Society for worldwide interbank financial telecommunication – che, in sostanza, definisce il ...

