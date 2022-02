Le foto della guerra in Ucraina: Kiev bombardata, i tank in città e l’esodo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le truppe russe sono alle porte della capitale Ucraina: ma prima dell’attacco finale la città è stata bersaglio di un violento attacco dal cielo a colpi di artiglieria. Colpiti in maniera indiscriminata quartieri e abitazioni civili Le truppe russe sono alle porte della capitale Ucraina: ma prima dell’attacco finale la città è stata bersaglio di un violento attacco dal cielo a colpi di artiglieria. Colpiti in maniera indiscriminata quartieri e abitazioni civili Leggi su corriere (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le truppe russe sono alle portecapitale: ma prima dell’attacco finale laè stata bersaglio di un violento attacco dal cielo a colpi di artiglieria. Colpiti in maniera indiscriminata quartieri e abitazioni civili Le truppe russe sono alle portecapitale: ma prima dell’attacco finale laè stata bersaglio di un violento attacco dal cielo a colpi di artiglieria. Colpiti in maniera indiscriminata quartieri e abitazioni civili

Advertising

Agenzia_Ansa : L'attacco russo e la grande fuga da Kiev. I civili trovano riparo nelle stazioni della metropolitana #ANSA… - HuffPostItalia : Olena, volto della foto simbolo dall’Ucraina: “Meglio morire che vivere sotto Putin” - Internazionale : L’occupante russo. Dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste, i russi sono entrati in Ucraina. I comment… - noncisonoo : RT @magariforse: Un carro è passato sopra un’auto. Dentro vi era un pensionato ucraino salvo per miracolo. Sotto metterò delle foto del c… - can_yaman_team : RT @56_nico: @can_yaman_team La bellezza della foto in un incrocio di sguardi?? #CanYaman #CanYamanForChildren -