Le canzoni di oggi sono peggio di quelle di ieri, parola di Mimma Gaspari (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ci voleva un’antica signora, Mimma Gaspari, per capire cosa non funziona nella nuova canzone. “La musica è cambiata?!” (Baldini+Castoldi) è lo zibaldone di incontri e racconti di una donna che ha cominciato a lavorare nell’industria discografica nei primi anni Sessanta e sessant’anni dopo è ancora qui, aggiornatissima, sul pezzo. Fra gli innumerevoli aneddoti (riguardanti Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Piero Ciampi, Paolo Conte, Patty Pravo, Gianni Morandi…) ho trovato un’analisi molto lucida su rap, trap e dintorni e derivati: “Grandissima parte delle canzoni di oggi non è secondo me cantabile. Questi pezzi dei rapper sono difficili da imparare a memoria, hanno una base musicale più fragile”. Le canzoni di oggi sono oggettivamente inferiori alle ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ci voleva un’antica signora,, per capire cosa non funziona nella nuova canzone. “La musica è cambiata?!” (Baldini+Castoldi) è lo zibaldone di incontri e racconti di una donna che ha cominciato a lavorare nell’industria discografica nei primi anni Sessanta e sessant’anni dopo è ancora qui, aggiornatissima, sul pezzo. Fra gli innumerevoli aneddoti (riguardanti Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Piero Ciampi, Paolo Conte, Patty Pravo, Gianni Morandi…) ho trovato un’analisi molto lucida su rap, trap e dintorni e derivati: “Grandissima parte delledinon è secondo me cantabile. Questi pezzi dei rapperdifficili da imparare a memoria, hanno una base musicale più fragile”. Ledioggettivamente inferiori alle ...

