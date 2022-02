Advertising

Agenzia_Ansa : Crollano le Borse europee in avvio di contrattazioni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A Francof… - iconanews : Le Borse europee recuperano 334 miliardi di capitalizzazione - TorciaPolitica : E' venerdi, le borse europee hanno appena chiuso, e la Francia fa la sua mossa, ventilando l'intenzione di escluder… - fisco24_info : Le Borse europee recuperano 334 miliardi di capitalizzazione: Azzerate le perdite scatenate dall'invasione russa in… - FraLauricella : RT @FraLauricella: Sono centinaia le vittime dell’invasione russa. #kiev sotto assedio. #biden “#putin la pagherà”. Dopo l’Ast spuntano gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee

18.20 Lerimbalzano dopo giovedì nero Rimbalzo per le, dopo il tonfo di ieri alla notizia choc dell' invasione russa dell'Ucraina. A rinforzare i listini, tutti in deciso rialzo, anche gli spiragli di apertura di Mosca a inviare una ...I listini europei hanno recuperato oggi 334 miliardi di euro di capitalizzazione, di fatto azzerando il crollo registrato ieri dopo l'avvio delle operazioni militari russe in Ucraina. L'indice Stoxx ...MILANO, 25 FEB - I listini europei hanno recuperato oggi 334 miliardi di euro di capitalizzazione, di fatto azzerando il crollo registrato ieri dopo l'avvio delle operazioni militari russe in Ucraina.MILANO, 25 FEB - E' il giorno del recupero per Piazza Affari che come le altre borse europee rimbalza dopo lo scivolone provocato dall'invasione della Russia in Ucraina. L'indice Il Ftse Mib con un ri ...