Lazio e Napoli fuori, resta soltanto l'Atalanta: "No war", il messaggio di Malinovsky dopo il gol (Di venerdì 25 febbraio 2022) La serata europea regala più dolori che gioie al calcio italiano. Sorride l'Atalanta, unica superstite che vola agli ottavi di Europa League (alle 12 su Sky, Dazn e sul sito Uefa il sorteggio), piangono Napoli e Lazio. Nella sfida più suggestiva della serata, definita da molti una finale anticipata, quella tra Napoli e Barcellona, gli azzurri si arrendono 2-4 alla netta superiorità dei blaugrana. La squadra di Xavi gioca ad un ritmo insostenibile per i ragazzi di Spalletti, dominando fin dall'inizio. Per trovare il vantaggio bastano 8 minuti ed un corner sprecato da Insigne: da lì, la ripartenza perfetta di Adama Traoré, finalizzata da Jordi Alba. Il Barcellona raddoppia, poi, con un destro di De Jong, sfruttando una fase difensiva azzurra da dimenticare. Il rigore segnato da Insigne (per il suo secondo gol nella ...

Squawka : Lazio's Serie A results directly after a #UEL game this season: ?? 2-2 vs. Cagliari ? 0-3 vs. Bologna ? 1-4 vs. V… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - Guido17595958 : @MatteoSorren @mrjuanjesus__ Ma più che voglia, penso che ormai il calcio italiano abbia un deficit Poi quest’anno… - egorifera : @goyourownwayx Atalanta è passata, napoli ha perso e mi sa che è anche fuori la Lazio -