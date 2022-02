Lazio, boom di prenotazioni per il Novavax: “Forse convincerà anche gli scettici” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “In due ore sono state oltre mille le prenotazioni per il nuovo vaccino Novavax sul portale regionale. E’ un segnale molto positivo, può essere un vaccino in grado di convincere anche gli ultimi scettici”. A sostenerlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nelle prime due ore sul portale regionale (clicca qui) sono state oltre mille le prenotazioni per il vaccino Novavax, e di queste 600 sono a Roma città e il resto nelle province, con in testa quella di Latina. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “In due ore sono state oltre mille leper il nuovo vaccinosul portale regionale. E’ un segnale molto positivo, può essere un vaccino in grado di convinceregli ultimi”. A sostenerlo è l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nelle prime due ore sul portale regionale (clicca qui) sono state oltre mille leper il vaccino, e di queste 600 sono a Roma città e il resto nelle province, con in testa quella di Latina. (Il Faro online)

ilfaroonline : Lazio, boom di prenotazioni per il Novavax: “Forse convincerà anche gli scettici” - radiosei : Classifiche a confronto: boom Viola, crollo Roma, Lazio stazionaria - MSagristano : Credevo che Inzaghi poteva cambiare il suo modo di preparare una stagione, invece nulla come per la Lazio partenza boom poi scoppia -