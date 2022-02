(Di venerdì 25 febbraio 2022) La Russia sta preparando uncome prova deldei russofoni in corso in. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri, Sergei, citato dall’Interfax. “La comunità internazionale è unanime nel negare le evidenti prove delin– ha detto incontrando i vertici delle autoproclamate repubbliche del Donbass -. Il… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

J4NUS02 : RT @Stef77359537: E iniziamoooo?????????????? - Corry08101961 : RT @LupodiBrughiera: #Lavrov, pronto dossier fotografico su #genocidio #Ucraina - Kick57624616 : RT @LupodiBrughiera: #Lavrov, pronto dossier fotografico su #genocidio #Ucraina - Silvana52809292 : RT @LupodiBrughiera: #Lavrov, pronto dossier fotografico su #genocidio #Ucraina - ValeMameli : RT @LupodiBrughiera: #Lavrov, pronto dossier fotografico su #genocidio #Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Lavrov pronto

Agenzia ANSA

MOSCA, 25 FEB La Russia sta preparando un dossier fotografico come prova del presunto genocidio dei russofoni in corso in Ucraina. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri, Sergei, citato dall'Interfax. "La comunità internazionale è unanime nel negare le evidenti prove del genocidio in Ucraina ha detto incontrando i vertici delle autoproclamate repubbliche del Donbass . ...ORE 12.09 - Sergeiha avuto colloqui con esponenti separatisti a Mosca sull''operazione ... ORE 11.19 - Il Governo italiano 'èa intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell'...ll ministero della Difesa russo ha comunicato che paracadutisti russi sono atterrati nell'area dell'aeroporto di Gostomel, vicino Kiev.Un giorno di combattimenti, almeno 137 vittime. O almeno è questo il bilancio dichiarato da parte ucraina dopo l’offensiva lanciata dalla Russia ieri, giovedì 24 febbraio. Il discorso storico di Putin ...