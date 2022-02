Laura Torrisi, le parole agghiaccianti dell’attrice: “… fa veramente male” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laura Torrisi commenta la terribile situazione dell’Ucraina. Ecco le sue parole di conforto per il popolo ucraino. Laura Torrisi è un’attrice nata a Catania, ma cresciuta a Prato, in Toscana. Ha partecipato a Miss Italia arrivando tra le finaliste, ma raggiunge la popolarità soltanto decide di partecipare al Grande Fratello versione nip. Laura Torrisi – Foto presa dal profilo di Instagram dell’ex gieffinaIn seguito alla sua partecipazione al GF, inizia la sua carriera da attrice. Prende parte a L’onore e il rispetto, Sharm El Sheik – Un’estate indimenticabile, Le tre rose di Eva, Furore e Una moglie bellissima. Ha partecipato anche ad Amici Celebrities in qualità di concorrente e di conduttrice per il programma Mistero Adventure insieme a Elenoire ... Leggi su topicnews (Di venerdì 25 febbraio 2022)commenta la terribile situazione dell’Ucraina. Ecco le suedi conforto per il popolo ucraino.è un’attrice nata a Catania, ma cresciuta a Prato, in Toscana. Ha partecipato a Miss Italia arrivando tra le finaliste, ma raggiunge la popolarità soltanto decide di partecipare al Grande Fratello versione nip.– Foto presa dal profilo di Instagram dell’ex gieffinaIn seguito alla sua partecipazione al GF, inizia la sua carriera da attrice. Prende parte a L’onore e il rispetto, Sharm El Sheik – Un’estate indimenticabile, Le tre rose di Eva, Furore e Una moglie bellissima. Ha partecipato anche ad Amici Celebrities in qualità di concorrente e di conduttrice per il programma Mistero Adventure insieme a Elenoire ...

Advertising

itstimetosimp : @bizarredJackE Avessi seguito la young Laura Torrisi a qui tempi avrei tirato i santi perché comunque non potevo andà da nessuna parte ?? - itstimetosimp : @bizarredJackE @KleinChristin Fun fact: ai tempi penso di averla confusa per Young Laura Torrisi sto male - tweet_tugurio : #leredita la bellissima Laura Torrisi ?? - ParliamoDiNews : Laura Torrisi, scollatura profonda: impossibile non guardare #laura #torrisi #scollatura #profonda #impossibile… - S_DEZI : @Lalli_AsRoma Laura Torrisi allora ?????? -