L’anno di servizio 2013 cancellato dallo stipendio, monta la protesta: per Anief è fondamentale il reintegro per garantire aumenti contrattuali, pensioni e progressioni di carriera (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si allarga a dismisura la richiesta per ridare ai docenti L’anno di anzianità di servizio del 2013, andata persa e mai recuperata in cambio dell’immissione in ruolo del personale precario, con l’accondiscendenza degli altri sindacati, quando Anief non era ancora rappresentativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si allarga a dismisura la richiesta per ridare ai docentidi anzianità didel, andata persa e mai recuperata in cambio dell’immissione in ruolo del personale precario, con l’accondiscendenza degli altri sindacati, quandonon era ancora rappresentativo. L'articolo .

