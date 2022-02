L’amica geniale 3 anticipazioni del 27 febbraio: Elena si avvicina sempre di più a Nino (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha fatto il suo debutto lo scorso 6 febbraio, subito dopo il 72esimo Festival di Sanremo, e ora è pronta a chiudere i battenti. Domenica 27 febbraio andrà difatti in onda l’ultima puntata de L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Basata sull’omonimo bestseller di Elena Ferrante, la terza stagione prosegue le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha fatto il suo debutto lo scorso 6, subito dopo il 72esimo Festival di Sanremo, e ora è pronta a chiudere i battenti. Domenica 27andrà difatti in onda l’ultima puntata de– Storia di chi fugge e di chi resta. Basata sull’omonimo bestseller diFerrante, la terza stagione prosegue le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

