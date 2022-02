L’ambasciatore italiano accoglie la nave Bergamini in Tanzania (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’ambito della Missione Atalanta che, come mira a contrastare la pirateria anche tramite la lotta ai traffici illeciti, la “nave Bergamini” è giunta in Tanzania come relazione il Giornale Diplomatico. Nel corso di un briefing al quale hanno partecipato una delegazione della Difesa della Tanzania, gli ambasciatori dell’UE ed una delegazione di Atalanta, il Comandante Moro ha illustrato le finalità e gli obiettivi dell’operazione in parola. Si è trattato di un’importantissima occasione per fare il punto sulla cooperazione dell’UE con la Tanzania soprattutto in materia di collaborazione nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti ed esseri umani. La presenza della “nave Bergamini” ha costituito anche un momento di grande visibilità per l’Italia in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’ambito della Missione Atalanta che, come mira a contrastare la pirateria anche tramite la lotta ai traffici illeciti, la “” è giunta income relazione il Giornale Diplomatico. Nel corso di un briefing al quale hanno partecipato una delegazione della Difesa della, gli ambasciatori dell’UE ed una delegazione di Atalanta, il Comandante Moro ha illustrato le finalità e gli obiettivi dell’operazione in parola. Si è trattato di un’importantissima occasione per fare il punto sulla cooperazione dell’UE con lasoprattutto in materia di collaborazione nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti ed esseri umani. La presenza della “” ha costituito anche un momento di grande visibilità per l’Italia in ...

