La Uefa contro la Russia | niente finale di Champions League a San Pietroburgo

Sin dalle prime ore dell'invasione russa all'Ucraina, la Uefa ha lanciato una idea che si è concretizzata in queste ore. La finale di Champions League programmata a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio, si svolgerà a Parigi, allo Stade de France. Il Comitato Esecutivo della Federazione Europea del calcio lo ha deciso poco fa. Un cambiamento di località che era nell'aria, dopo i fatti bellici accaduti. Parigi torna ad ospitare una finale di Champions League dopo 16 anni. Per le squadre dei tornei continentali sia russe che ucraine, sia di club che nazionali, le partite si svolgeranno in campo neutro. Nelle Coppe europee c'è lo Spartak Mosca, unica partecipante della Russia. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

